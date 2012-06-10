Сборная Англии «без эмоций» высадилась в Донецке

Как передает корреспондент УНИАН, английскую команду футболистов встречали возле новой гостиницы «Виктория» неподалеку от «Донбасс Арены» около 200 болельщиков, среди которых большинство были одеты в форму волонтеров Евро-2012. Практически все встречающие держали в руках маленькие флажки Англии, а на турникетах, ограждающих болельщиков от центрального входа в гостиницу, был растянут плакат «Welcome to Donetsk». Также на встречу к отелю прибыл и Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

За несколько минут до приезда футболистов мэр, отвечая на вопросы английских тележурналистов, отметил, что «команда Англии входит в элиту европейских команд, поэтому нам приятно, что команда Англии будет играть в нашем родном городе».

А.Лукьянченко подчеркнул, что в Донецке «готовы проявить чувство гостеприимства и встретить достойно любых гостей, которые приедут к нам на Чемпионат Европы».

Автобус, украшенный символикой Евро-2012, с английскими футболистами по пути к гостинице сопровождал эскорт мотоциклистов. У главного входа к гостинице футболисты английской сборной были встречены громкими овациями собравшихся.

Болельщики слаженно скандировали приветствие на английском, хотя часть присутствующих здесь российских болельщиков кричали: «Россия».

Футболисты сборной Англии в строгих костюмах, белых рубашках с красными ленточками бейджиков достаточно быстро и без эмоций прошли в здание отеля.