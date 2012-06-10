Сборная Англии «без эмоций» высадилась в Донецке
Сегодня в Донецк прибыла сборная Англии по футболу, которая завтра на стадионе «Донбасс Арена» проведет матч со сборной Франции.
|Александр Лукьянченко решил лично встретить сборную Англии
За несколько минут до приезда футболистов мэр, отвечая на вопросы английских тележурналистов, отметил, что «команда Англии входит в элиту европейских команд, поэтому нам приятно, что команда Англии будет играть в нашем родном городе».
А.Лукьянченко подчеркнул, что в Донецке «готовы проявить чувство гостеприимства и встретить достойно любых гостей, которые приедут к нам на Чемпионат Европы».
Автобус, украшенный символикой Евро-2012, с английскими футболистами по пути к гостинице сопровождал эскорт мотоциклистов. У главного входа к гостинице футболисты английской сборной были встречены громкими овациями собравшихся.
Футболисты сборной Англии в строгих костюмах, белых рубашках с красными ленточками бейджиков достаточно быстро и без эмоций прошли в здание отеля.