За сутки в Украину съехались 17 тысяч болельщиков

В Украину прибыли почти 17 тысяч футбольных болельщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Всего границу пересекли более 17 тысяч человек и 3,1 тысяча транспортных средств, которые относятся к категории Евро-2012. Из них 9,5 тысяч болельщиков пересекали границу преимущественно неорганизованными группами, еще более 7 тысяч двигались в составе 143 групп», - говорится в сообщении.

Большинство болельщиков прибывали на автомобильном транспорте и несколько меньше – на самолетах.

Всего на протяжении суток границу Украины пересекли более 300 тысяч человек и 66 тысяч транспортных средств, что на 40 тысяч и 10 тысяч больше, чем за предыдущие сутки соответственно.