Киевлянам советуют готовиться на 15 июня: основной приток болельщиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации Агентства по размещению УЕФА и ЧАО «Гамалия», количество фанов в столице увеличится уже 11 июня, в день поединка между командами Украины и Швеции.

Пик загрузки в заведениях размещения ожидается 15 июня - в день матча Англия-Франция. На сегодняшний день на эту дату забронированы 4235 мест.

Также особенно популярен среди болельщиков день финальной игры Евро-2012 – 1 июля. На сегодняшний день на 1 июля уже забронированы 4328 мест.

Организацией размещения гостей в столице занимается частное акционерное общество «Гамалия», которое по результатам городского конкурса по определению туристического оператора завоевало это эксклюзивное право.

Агентством по размещения УЕФА – TUI Travel Plc законтрактованы 48 гостиниц в Киеве на 5231 номер для поселения семьи УЕФА, а именно: команд, рефери, партнеров, спонсоров, представителей медиа и других.