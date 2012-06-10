Популярность Днестровского каньона растет

01:17, 10 июня 2012
Спорт
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В Тернопольской области начались соревнования «Дністрові перегони».

Как сообщила корреспонденту УНИАН директор КП Тернопольского облсовета «Инфотурцентр» Лариса Рымар, стартовал фестиваль в урочище Устечко Залещикского района, финишировать команды будут в селе Печорная.

В целом участие в соревнованиях принимают 10 команд, по Днестру они будут плыть два дня.

«Популярность Днестровского каньона в последние годы растет. Увеличилось количество туристических фирм, которые предлагают этот вид отдыха, а также и наплыв туристов. Сплавляться по Днестру могут дети от 6 лет, а также люди преклонного возраста», – сказала Л.Рымар.

По ее словам, во время соревнований на дистанциях соревнования «Дністрові перегони» будут расположены медпункты и дежурные пункты областного управления МЧС.

Проходят соревнования в двух номинациях: «Водное ралли - профессиональная гонка» и «Водное ралли - любительская гонка». Во второй номинации участие принимает команда журналистов Тернопольской области.

Соревнование будут судить профессиональные судьи, победителем станет та команда, которая преодолеет дистанцию за самое короткое время.

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