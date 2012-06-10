Варшава "сдала важный тест"

Из 100 тысяч находились в ней все время от начала первого матча до практически закрытия зоны в час ночи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в субботу на пресс-конференции президент Варшавы Анна Гронкевич-Вальтц.

Она отметила, что, несмотря на огромное количество людей в центре польской столицы и в околицах Национального стадиона, полиция зафиксировала лишь несколько случаев правонарушений, а медики оказывали помощь около 80 людям, которые чаще всего теряли сознание или получали незначительные повреждения.

«Можно сказать, что Варшава сдала этот важный тест. У нас впереди еще три недели и надеюсь, что дальше будет так же, как вчера», - отметила мэр.

Директор бюро варшавской мэрии по вопросам безопасности Ева Гавор сообщила, что количество людей, которые вчера отмечали футбольный праздник в городе, были приблизительно таким же, как количество поляков, которые ежегодно встречают Новый год в Варшаве.

По ее словам, ежегодно на улицах польской столицы Новый год встречают от 60 до 100 тысяч человек.

В вытрезвители города вчера попало меньше 40 человек.

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Как сообщал УНИАН, по данным польских организаторов Евро-2012, вчера по всей стране в фан-зонах находилось почти 300 тысяч человек, почти 90 тысяч было на стадионах и несколько сотен в разных пабах и ресторанах, где они могли смотреть матчи футбольного турнира, который продлится до 1 июля.