Евро-2012: Германия минимально обыграла португальцев
23:36, 09 июня 2012Спорт
2793
Завершились первые матчи в группе B.
Нападающий сборной Германии Лукас Подольски и полузащитник сборной Португалии Рауль Мейрелеш, фото УНИАН
Германия - Португалия 1:0 (Гомес 72).
Счет отражает происходившее на поле: трудную ровную борьбу с небольшим преимуществом немецкой команды.
Напомним, что ранее Дания с таким же счетом выиграла у сборной Нидерландов, и таким образом в группе B на сегодня два лидера.
Завтрав игрувступает группаC:Италия-Испания(Гданьск) иИрландия-Хорватия(Познань).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter