Евро-2012: Германия минимально обыграла португальцев

Германия - Португалия 1:0 (Гомес 72).

Счет отражает происходившее на поле: трудную ровную борьбу с небольшим преимуществом немецкой команды.

Напомним, что ранее Дания с таким же счетом выиграла у сборной Нидерландов, и таким образом в группе B на сегодня два лидера.

Завтрав игрувступает группаC:Италия-Испания(Гданьск) иИрландия-Хорватия(Познань).