Евро-2012: Германия минимально обыграла португальцев

23:36, 09 июня 2012
Спорт
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Завершились первые матчи в группе B.

Нападающий сборной Германии Лукас Подольски и полузащитник сборной Португалии Рауль Мейрелеш, фото УНИАН

Германия - Португалия 1:0 (Гомес 72).

Счет отражает происходившее на поле: трудную ровную борьбу с небольшим преимуществом немецкой команды.

Напомним, что ранее Дания с таким же счетом выиграла у сборной Нидерландов, и таким образом в группе B на сегодня два лидера.

Завтрав игрувступает группаC:Италия-Испания(Гданьск) иИрландия-Хорватия(Познань).

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