Завтра Крещатик заполонят уличные театры
22:49, 09 июня 2012Спорт
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В воскресенье, 10 июня, в фан-зоне Евро-2012 на столичном Крещатике состоится масштабное шоу уличных театров.
Фан-зона станет пристанищем для актеров
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации организаторов фан-зоны, в 15.00 на главной сцене выступит группа «КиевЭлектро», а в 16.00 перед болельщиками будет петь неординарная исполнительница Маня.
Традиционно в 16.00 боров-вещун Фунтик сделает свой выбор, предрекая победу одной из футбольных команд.
С 18.40 до полуночи в фан-зоне на больших экранах будут транслировать матчи Испания – Италия (Гданьск) и Ирландия – Хорватия (Познань).
Официальная фан-зона в Киеве работает ежедневно с 12.00 до полуночи. Вход для посетителей в дни матчей бесплатный.
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