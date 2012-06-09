Завтра Крещатик заполонят уличные театры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации организаторов фан-зоны, в 15.00 на главной сцене выступит группа «КиевЭлектро», а в 16.00 перед болельщиками будет петь неординарная исполнительница Маня.

Традиционно в 16.00 боров-вещун Фунтик сделает свой выбор, предрекая победу одной из футбольных команд.

С 18.40 до полуночи в фан-зоне на больших экранах будут транслировать матчи Испания – Италия (Гданьск) и Ирландия – Хорватия (Познань).

Официальная фан-зона в Киеве работает ежедневно с 12.00 до полуночи. Вход для посетителей в дни матчей бесплатный.