Евро-2012: датчане обыграли голландцев

Харьков присоединился к Евро-2012. На стадионе «Металлист» завершился матч группы В Дания - Нидерланды.

Счет 1:0.

Гол: Крон-Дели (24)

Накануне украинские «оракулы» Фунтик и Фред спрогнозировали победу датской сборной.

Голландцы не продемонстрировали той игры, которой от них ожидали те, кто назвал сборную Нидерландов фаворитами Евро-2012.

Сегодня состоится еще один матч группы В: немцы и португальцы сыграют во Львове.