Евро-2012: датчане обыграли голландцев
20:52, 09 июня 2012Спорт
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Группа В вступила в борьбу на Чемпионате Европы по футболу 2012.
Датчане оказались выше на голову
Харьков присоединился к Евро-2012. На стадионе «Металлист» завершился матч группы В Дания - Нидерланды.
Счет 1:0.
Гол: Крон-Дели (24)
Накануне украинские «оракулы» Фунтик и Фред спрогнозировали победу датской сборной.
Голландцы не продемонстрировали той игры, которой от них ожидали те, кто назвал сборную Нидерландов фаворитами Евро-2012.
Сегодня состоится еще один матч группы В: немцы и португальцы сыграют во Львове.
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