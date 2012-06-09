Евро-2012: датчане обыграли голландцев

20:52, 09 июня 2012
Спорт
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Группа В вступила в борьбу на Чемпионате Европы по футболу 2012.

Дания - Голландия

Харьков присоединился к Евро-2012. На стадионе «Металлист» завершился матч группы В Дания - Нидерланды.

Счет 1:0.

Гол: Крон-Дели (24)

Накануне украинские «оракулы» Фунтик и Фред спрогнозировали победу датской сборной.

Голландцы не продемонстрировали той игры, которой от них ожидали те, кто назвал сборную Нидерландов фаворитами Евро-2012.

Сегодня состоится еще один матч группы В: немцы и португальцы сыграют во Львове.

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