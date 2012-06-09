«Харьковский оракул» предсказал победителей сегодняшних игр Евро
18:28, 09 июня 2012Спорт
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Хорек-вещун Фред в Харькове «напророчил» в сегодняшних матчах Евро-2012 победу сборным Дании и Германии.
Хорек по кличке Фред стал на сторону Германии и Дании
Как передает корреспондент УНИАН, перед хорьком Фредом в фан-зоне на площади Свободы поставили две мисочки с едой и флажками стран, принимающих участие в матчах. Сначала хорек выбирал между сборными Дании и Голландии. С третьей попытки он сделал выбор в интересах датской сборной. Потом Фред избирал между командами Португалии и Германии, и его выбор пришелся на сборную Германии.
Матч Португалия – Германия состоится сегодня вечером во Львове.
Как сообщал УНИАН, вчера Фред «напророчил» ничью в игре сборных Польши и Греции. Его прогноз сбылся: результат матча ничья 1:1.
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