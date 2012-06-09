«Харьковский оракул» предсказал победителей сегодняшних игр Евро

Как передает корреспондент УНИАН, перед хорьком Фредом в фан-зоне на площади Свободы поставили две мисочки с едой и флажками стран, принимающих участие в матчах. Сначала хорек выбирал между сборными Дании и Голландии. С третьей попытки он сделал выбор в интересах датской сборной. Потом Фред избирал между командами Португалии и Германии, и его выбор пришелся на сборную Германии.

Матч Португалия – Германия состоится сегодня вечером во Львове.

Как сообщал УНИАН, вчера Фред «напророчил» ничью в игре сборных Польши и Греции. Его прогноз сбылся: результат матча ничья 1:1.