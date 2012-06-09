По Харькову идет пятитысячная колонна болельщиков

Как передает корреспондент УНИАН, по данным милиции, в шествии принимают участие более 5 тысяч болельщиков. Это одетые в одежду оранжевого цвета люди разного возраста. Колонну сопровождают работники милиции.

Движение транспорта по улицам, по которым идет фан-колонна, перекрыто. Болельщики поют фанатские гимны и выкрикивают слоганы.

Возле площади Свободы колонну встретил пикет защитников животных. В пикете принимают участие около 50 человек. Люди держат плакаты с изображениями бездомных собак и надписью: «Нас убили под Евро». По словам участников акции, они хотят обратить внимание европейцев на факты «нечеловеческого поведения с бездомными животными» во время подготовки Харькова к Евро-2012.

Колонну возглавляет двухэтажный оранжевый автобус.