По Харькову идет пятитысячная колонна болельщиков
В Харькове несколькотысячная колонна болельщиков сборной Нидерландов начала торжественное шествие от фан-зоны Евро-2012 на площади Свободы к стадиону «Металлист», где в 19.00 состоится игра со сборной Дании.
Как передает корреспондент УНИАН, по данным милиции, в шествии принимают участие более 5 тысяч болельщиков. Это одетые в одежду оранжевого цвета люди разного возраста. Колонну сопровождают работники милиции.
Движение транспорта по улицам, по которым идет фан-колонна, перекрыто. Болельщики поют фанатские гимны и выкрикивают слоганы.
Возле площади Свободы колонну встретил пикет защитников животных. В пикете принимают участие около 50 человек. Люди держат плакаты с изображениями бездомных собак и надписью: «Нас убили под Евро». По словам участников акции, они хотят обратить внимание европейцев на факты «нечеловеческого поведения с бездомными животными» во время подготовки Харькова к Евро-2012.
Колонну возглавляет двухэтажный оранжевый автобус.