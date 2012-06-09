Шведские болельщики готовы сами себе обустроить киевский лагерь
Шведские болельщики осваиваются в подготовленном для них лагере на Трухановом острове в Киеве и говорят, что при необходимости сами смогут все там починить.
Как сообщает радио «Свобода», по словам руководителя организации шведских болельщиков Camp Sweden Оли Шёстетда, с созданием лагеря на Трухановом острове «были проблемы». «Все об этом знают. Но, кажется, они решаются. Сегодня поставят ресторан, он будет работать», – рассказал он.
По словам О.Шёстетда, уже установлено достаточное количество душевых кабинок и туалетов. «Но специфика шведов такова, мы говорим: ничего, нас здесь тысячи людей, дайте нам инструменты, мы все починим», – сказал он.
Работы по возведению лагеря для шведских болельщиков на Трухановом острове в Киеве до сих пор на завершающей стадии, хотя накануне туда заселилось почти 500 фанов. Стоимость ночевки в таком лагере, как рассказали шведы журналистам – 15 евро в сутки.