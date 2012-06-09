Шведские болельщики готовы сами себе обустроить киевский лагерь

15:36, 09 июня 2012
Спорт
5177

Шведские болельщики осваиваются в подготовленном для них лагере на Трухановом острове в Киеве и говорят, что при необходимости сами смогут все там починить.

Швецькі перевіряючі оглядають місце де через два дні будуть стояти намети

Как сообщает радио «Свобода», по словам руководителя организации шведских болельщиков Camp Sweden Оли Шёстетда, с созданием лагеря на Трухановом острове «были проблемы». «Все об этом знают. Но, кажется, они решаются. Сегодня поставят ресторан, он будет работать», – рассказал он.

По словам О.Шёстетда, уже установлено достаточное количество душевых кабинок и туалетов. «Но специфика шведов такова, мы говорим: ничего, нас здесь тысячи людей, дайте нам инструменты, мы все починим», – сказал он.

Работы по возведению лагеря для шведских болельщиков на Трухановом острове в Киеве до сих пор на завершающей стадии, хотя накануне туда заселилось почти 500 фанов. Стоимость ночевки в таком лагере, как рассказали шведы журналистам – 15 евро в сутки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter