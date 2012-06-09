Российские болельщики устроили драку с турками: на этот раз - Варшава

Об этом сообщает Gazeta.pl, отмечая, что причиной драки стала девушка.

"По данным полиции, до драки дошло, когда россияне начали приставать к одной из девушек в баре. Турки вступились за нее", - говорится в сообщении.

Во время драки было повреждено оборудование бара стоимостью свыше 1 тыс. долларов.

Полиция обвинила в драке двух россиян и двух турков и отпустила их под имущественный залог.

Также вчера полиция задержала 10 поляков в возрасте от 16 до 25 лет, среди которых трое девушек, избивших также в центре столицы болельщика из Греции.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня матчем Польша – Греция на стадионе в Варшаве официально начался Чемпионат Европы по футболу.

Польские организаторы ожидают приезда только на групповую фазу турнира по меньшей мере 400 тысяч болельщиков, больше всего - из России, Чехии и Ирландии.

Накануне старта чемпионата Европы по футболу в польском городе Лодзь в одном из пабов были избиты болельщики из Англии и России.

В пятницу, во время матча Евро-2012 «Россия - Чехия», российские «фаны футбола» напали на стюардов Вроцлавского стадиона.

Во Львове после футбольного матча Россия-Чехия произошла драка между украинскими и российскими болельщиками.