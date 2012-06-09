Львов ожидает сегодня VIP-гостей

Как сообщили УНИАН в медиа-центре «Львов 2012», на сегодняшний матч прибудут первый заместитель мэра Люблина Станислав Калиновски, депутат Бундестага Карл Георг Веллманн, посол Германии в Украине Ганс-Юрген Гаймзет, посол Португалии в Украине Марио Жезуш душ Сантуш, а также мэры областных центров Западной Украины.

«Депутат Бундестага Карл Георг Вельман своим примером показывает немцам, что стоит приехать во Львов на Евро. Как отметил высокопоставленный чиновник в интервью DW, «у меня уже есть билет на матч Германия – Португалия, который состоится во Львове 9 июня. У меня были запланированы там политические встречи, и я хочу воспользоваться случаем, чтобы посмотреть футбол», - отмечается в сообщении медиа-центра.

Эксперты сегодня прогнозируют до 20 тысяч болельщиков в фан-зоне Львова.

Больше всего иностранных фанатов приехало во Львов накануне, 8 июня, из Германии, Португалии, Дании, а также из Канады.