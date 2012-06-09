Во время матча сборной россияне жестоко избили стюардов стадиона (видео)
13:16, 09 июня 2012Спорт
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В пятницу, во время матча Евро-2012 «Россия - Чехия», российские «фаны футбола» напали на стюардов Вроцлавского стадиона.
Один из них довольно долго лежал на земле, прежде чем кто-то подошел и подал ему руку. Он не был ни служащим, ни охранником, а простым волонтером, пишет gazeta.pl.
На видео видно, как агрессивный молодой человек атакует волонтера в зеленом жилете, а потом бьют других "зеленых". Стюарда в оранжевом жилете, который пытался прекратить драку, быстро сбили с ног и жестоко избивали.
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