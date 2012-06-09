Во время матча сборной россияне жестоко избили стюардов стадиона (видео)

Один из них довольно долго лежал на земле, прежде чем кто-то подошел и подал ему руку. Он не был ни служащим, ни охранником, а простым волонтером, пишет gazeta.pl.

На видео видно, как агрессивный молодой человек атакует волонтера в зеленом жилете, а потом бьют других "зеленых". Стюарда в оранжевом жилете, который пытался прекратить драку, быстро сбили с ног и жестоко избивали.