Тренер поляков Смуда не видит трагедии, а тренер греков сетует на пенальти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на послематчевой конференции.

"Первые встречи турниров часто завершаются ничьей, и так было в этот раз. Мы, однако, не в проигрышной позиции. Перед нами еще два матча", - сказал тренер.

По словам Ф.Смуды, польские футболисты находились под прессингом и некоторые из них, «скорее всего, «перегорели».

Тренер заметил, что не считает большой потерей вратаря Войчеха Щесного, который получил в первом матче Евро-2012 красную карточку и не сможет играть в следующем матче, с Россией, 12 июня. "Мы видели, что Пшемислав Титонь (вратарь) вышел без разогрева и защитил ворота от пенальти", - заметил Ф.Смуда.

В то же время, тренер греков Ф.Сантос заявил: "Мы верили, что можем переломить игру. У нас даже был шанс, чтобы вырвать победу, но в футболе не все пенальти удается реализовать".

Тренер отметил, что остался доволен игрой во втором тайме за исключением первых 20 минут.

По словам Ф.Сантоса, "мы сделали все для победы, но не можем быть довольными, поскольку не достигли желаемой цели".

Как сообщал УНИАН, первый матч Евро-2012 между сборными Польши и Греции завершился ничьей - 1:1.