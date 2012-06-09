Движение "Хлеба вместо зрелищ" протестует против Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, участники движения накануне ночью в нескольких местах Варшавы разместили плакаты и сделали надписи с критикой турнира.

На одном из официальных плакатов UEFA, размещенных прямо возле Национального стадиона, участники движения дописали "F..ck" к Euro-2012 и изменили несколько букв в официальных слоганах: Сreating history together ("Вместе создаем историю") стало "Вместе создаем истерию", а "Варшава - гордый город-организатор" - "Варшава - глупый город-организатор".

Представитель полиции сказал корреспонденту УНИАН, что польское законодательство не предусматривает никакого наказания за такой поступок. Он отметил, что плакаты должны были заменить, но в первой половине дня искаженные надписи оставались на плакате, который размещен на мосту, ведущем на Национальный стадион.

Представитель движения Сhleba zamiast igrzysk сказал польскому изданию Gazeta Wyborcza, что его участники выступают за то, чтобы, в первую очередь, люди могли получить лучшие жилищные условия, меньшую плату за школы, детские сады, городской транспорт, а не вместо них - развлечения.

"Я не против эмоций. Многие из нашей группы это тоже футболисты, болельщики. Но мы считаем, что есть вещи более важные, чем Евро. Я уверен, если бы спросили на референдуме, что строить: стадионы или коммунальные квартиры, детсады и заведения культуры, то большинство бы поддержали квартиры, сады и культуру. Проблема в том, что никто не спросил", - отметил он.

Собеседник газеты, говоривший на условиях анонимности, сказал, что на Евро-2012 заработает лишь UEFA и международные корпорации, а не обычные поляки.

По данным GW, участники движения, страницу которых в facebook поддержали почти 3 тысяч человек, планируют провести акцию сегодня в Варшаве перед началом Евро-2012 и в Познани 10 июня, когда там будет проходить первый матч турнира.

На официальном сайте движения размещен также призыв на шести языках, в том числе, на украинском, в котором объясняются причины протеста против Евро-2012 (http://www.10czerwca.eu/).

"Сегодня мы знаем, что за чемпионат заплатят жители городов. Те города, которые инвестировали в соревнования, стоят на грани банкротства. Задолженность в связи с расходами на проведение Евро-2012 достигает миллиардов польских злотых. Понесенные на него расходы – около 96 миллиардов злотых. За сумму, на которую был построен стадион в Познани, то есть 750 миллионов злотых, можно было бы на протяжении последующих 10 лет содержать 6000 мест в муниципальных яслях (1USD=3,4PLN) "- отмечается, в частности, в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, польская и украинская власть заверяют, что реализованные в рамках подготовки к Евро-2012, в первую очередь, инфраструктурные проекты будут способствовать росту иностранных инвестиций, развитию туризма, что приведет к ускорению роста национальной экономики и уровня жизни людей.

В то же время ряд экспертов уже ранее предостерегали, что организация такого мероприятия является больше имиджевым проектом, который даже в будущем принесет вместо прибылей - убытки.

Матчи Евро-2012 пройдут в четырех польских и четырех украинских городах.