В Севастополе открылись две фан-зоны и будет еще третья
00:00, 09 июня 2012Спорт
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В Севастополе сегодня прошло официальное открытие двух фан-зон для болельщиков футбольного чемпионата Евро-2012.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации, в 17.00 открыта социальная фан-зона в эко-парке «Лукоморье», площадь экрана — 15 кв м. В 18.00 открыта фан-зона на стадионе ФК «Севастополь», там площадь экрана – 25 кв м.
Кроме того, как добавили в СГГА, с 11 июня болельщики футбола смогут смотреть матчи в социальной фан-зоне в кинотеатре «Москва».
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