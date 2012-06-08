В Донецке открылась официальная фан-зона УЕФА Евро-2012

Сегодня в Донецке с 15.00 начала свою работу официальная фан-зона УЕФА финального тура чемпионата Европы по футболу 2012.

Как передает корреспондент УНИАН, официальная фан-зона УЕФА Евро-2012 расположена возле стадиона «Шахтер» в парке им. Щербакова.

У входа в огороженную территорию фан-зоны жителей и гостей города встречают волонтеры в яркой форменной одежде и большое количество одетых во все черное секьюрити. Сегодня возле 12 входов, огражденных металлическими турникетами, дежурили более 30 охранников, которые у каждого человека, кто хотел зайти на территорию фан-зоны проверял все пакеты и сумки.

На территории фан-зоны было празднично, красочно, со всех сторон звучала музыка и приветствия.

Неподалеку от входа растянулся «Официальный Fan Shop», где желающим предлагали купить: различные футболки с символикой Евро-2012 и названиями стран-участниц чемпионата по цене 200 и 250 грн., шарфики по цене 150 грн, кепки по 200 грн, матерчатые фигурки талисманов турнира Славека и Славко по цене 100 грн, всевозможные брелки по 50 грн, кошелечки – по 100 грн, а также футбольные мячи по цене 1300 грн.

В разбросанных по всей территории ярких торговых палатках, украшенных символикой Евро-2012 и названиями спонсоров чемпионата, торговали мороженным (упаковки 100 грамм и меньше) по единой цене - 15 грн, водой (0,5 л) по цене 8 грн, розливным и бутылочным пивом – 15 грн и квасом – 12 грн за пол-литра. Все шоколадные батончики стоили 10-15 грн, а напитки «Кола», «Фанта» и «Спрайт» - по 10 грн за 0,5 л. Весь кофе из автоматов (с молоком и без) продавцы предлагали по единой цене 10 грн. При покупке любого напитка в бутылке, продавцы сразу ее открывали и давали без крышки. Корреспонденту УНИАН они объяснили, что так проинструктированы.

На центральной сцене фан-зоны периодически выступали различные творческие коллективы города и области.

Официальные спонсоры чемпионата проводили между желающими посетителями викторины, конкурсы, шуточные состязания.

На территории фан-зоны присутствало много иностранных тележурналистов, которые снимали происходящее, некоторые брали интервью у посетителей.

В 19.00 на большом и малых экранах фан-зоны началась трансляция матча между сборными Польши и Греции.

Сегодня в 21.34 здесь также пройдет трансляция матча Россия-Чехия.

В пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете сообщили, что торжественное открытие этой фан-зоны Евро-2012 в Донецке состоится в 16.00 11 июня - в день проведения первого футбольного матча в Донецке в рамках Ччмпионата между сборными Англии и Франции.