В матче-открытии Евро греки остались в меньшинстве

Как передает корреспондент УНИАН, в первой половине первого матча Евро-2012 сборная Польши имела ощутимое преимущество над греческими соперниками, которые лишь время от времени контратаковали.

Кроме того, в конце первого тайма испанский арбитр Карлос Карбалльо удалил с поля греческого игрока Сократиса Папастатопулоса.

Греческий футболист получил вторую желтую и красную карточку.