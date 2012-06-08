В матче-открытии Евро греки остались в меньшинстве
19:50, 08 июня 2012Спорт
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Сборная Польши выиграла первый тайм матча со сборной Греции со счетом 1:0.
Сократис Папастатопулос увидел красную карточку
Как передает корреспондент УНИАН, в первой половине первого матча Евро-2012 сборная Польши имела ощутимое преимущество над греческими соперниками, которые лишь время от времени контратаковали.
Кроме того, в конце первого тайма испанский арбитр Карлос Карбалльо удалил с поля греческого игрока Сократиса Папастатопулоса.
Греческий футболист получил вторую желтую и красную карточку.
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