Азаров на Евро будет болеть за украинцев и россиян

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

«Постараюсь побывать на всех мачтах с участием сборной Украины. Вы спрашиваете, за кого я еще буду болеть, кроме Украины? Конечно, за команду России. Но, а если эти две команды по каким-то причинам не пройдут дальше отборочных матчей, то уже больше болеть не буду ни за кого. Но мне нравится игра испанской команды, итальянской. Очень хорошо играет немецкая команда. Поэтому, конечно, это очень интересное зрелище - чемпионат Европы по футболу», – отметил Н.Азаров.

Кроме того, он сообщил, что будет смотреть церемонию открытия Евро-2012.

Глава правительства отметил, что в столице перед началом турнира царит праздничное настроение. «Сегодня в Варшаве матчем Польша - Греция начнется чемпионат. Завтра он продолжится у нас в Харькове и во Львове, а в понедельник наша сборная первый раз встретится со сборной Швеции. Сегодня мне пришлось проехать по улицам Киева, и я увидел, что в Киеве праздничное настроение людей, особенно в фан-зоне на Крещатике», - написал премьер.