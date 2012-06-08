Иностранные фаны заценили львовских девушек и дешевое пиво

Также очень всем нравится борщ, а вот вареники – не всем. Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре „Львов 2012”.

Также в сообщении отмечается, что иностранные туристы в восторге от Львова.

„Американцы еле взобрались на Львовскую ратушу и в шоке от нее и от крыш. А немцы, которые живут напротив Ратуши, назвали львовян «безумно классными». «Мы весь день сидим на старом балконе и «кайфуем» от красоты города. Нам люди кричат «Привет!», - говорит Ник. Также немцы заметили, что во Львове «дешевое пиво» и очень красивые девушки. «Мы гуляем еще со вчерашнего открытия фан-зоны. Должны были лечь спать в 1-2 ночи, чтобы иметь силы завтра. Но не смогли. Ваши кофейни работают круглосуточно, очень вкусная кухня, и праздничная атмосфера», - отметил житель Мюнхена Томас (20 лет)”, - информирует медиа-центр.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас по Львову гуляют немцы, португальцы, датчане, англичане, голландцы, американцы.

Фан-голландец приехал на своем авто с любимой девушкой и они взяли с собой велосипеды: «Мне так лучше, хорошая погода. И разве я из авто увижу эти все ваши красивые дома»?

«Я вообще не понимаю, как так случилось!? Почему мы здесь не были раньше!? Это настоящая Европа! У вас англоязычные указания, меня понимают люди, и вообще, па-па, потому что мы едем пробовать ваш борщ», - говорит Джина.

Эндрю из США едва поднялся на Ратушу: «Очень люблю футбол и специально приехал к вам, видел в интернете красивые фото. Больше всего произвела на меня впечатление Ратуша. У нас в Миннесоте, откуда я родом, такого нет. Я обязательно привезу сюда друзей, чтобы показать им крыши Львова».

Штефан из Польши во Львове второй раз: «Я несколько лет назад уже был во Львове, с тех пор город стал еще красивее, еще более современным».

Во Львове на площади Рынок уже работает немецкое фан-посольство. Артем, работник фан-посольства говорит, что пока нет никаких проблем. Все спокойно доехали, недорого поселились. По его словам, «сюжеты о Львове в немецких медиа – не совпадают с реальностью».

Поражены иностранцы тем, что во Львове в кофейнях везде есть wi-fi. «Я не ожидал! Мой iPhone, где бы где я ни был, ловит wi-fi. Вы здесь что, в он-лайне живете? О, сейчас позвоню другу по skype», - говорит англичанин Марк, который приехал во Львов на три дня с друзьями.