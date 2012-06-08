Хорек-вещун Фред предсказал результаты в первых двух матчах Евро-2012

В Харькове хорек-вещун Фрэд предусмотрел ничьи в первых двух матчах Евро-2012.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, хорек-вещун Фрэд в фан-зоне на площади Свободы сделал предвидение относительно результатов матчей Польша - Греция и Россия – Чехия, которые сегодня состоятся в Варшаве и Вроцлаве.

Перед Фрэдом поставили две миски с едой и флажками стран, принимающих участие в сегодняшних матчах. Сначала хорек выбирал между сборными Польши и Греции, потом между командами России и Чехии. В обоих случаях хорек Фрэд отказался от лакомств, таким образом предусмотрев командам ничьи.

Как сообщила представитель харьковского зоопарка Валерия Цеханская, за которой закреплен хорек, Фрэд скорее всего испугался шума на площади, а поэтому его не заинтересовали миски с едой.