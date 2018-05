Во Львове возле фан-зоны расклеили листовки с Януковичем и Каддафи

Сегодня утром неизвестные обклеили информационные тумбы, установленные в центре Львова, а также на улицах, прилегающих к проспекту Свободы, где открыта фан-зона УЕФА Евро-2012, листовками формата А-4, в которых Президента Украины Виктора Януковича сравнивают с покойным ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

Как передает корреспондент УНИАН, наибольшее количество листовок расклеено на углу улиц Фредра и Князя Романа. На листовках изображены черно-белые портреты Каддафи и Януковича, между ними знак „равно” и надпись на английском языке: И don‘t see difference, and you? (Я не вижу разницы, а ты?).

Открытки вызвали живой интерес у иностранных туристов. Иностранцы фотографируются на фоне этих открыток.