В Польше избили первых болельщиков: англичан и русских

Как утверждает британский таблоид Daily Mail, который цитирует champion, нападавшие были одеты в символику местного клуба "ЛКС".

"Мы закрылись внутри, но несколько человек все же остались на улице. Мы вызвали полицию. Я видел двух парней, которых сильно избили, они лежали на земле", - сказал один из очевидцев.

"Я подумал, что они мертвы ... Но потом встал один из них, после чего и другой. Я был очень рад", - добавил он.

Как отмечается, до этого инцидента посетители говорили и пели на английском и русском языках.

Добавим, ранее были сообщения, что на тренировке сборной Нидерландов в Кракове темнокожие игроки голландцев подверглись расистским оскорблениям со стороны части местных болельщиков.

В УЕФА объяснили выкрики с трибун недовольством краковчан тем фактом, что город не вошел в число принимающих Евро.