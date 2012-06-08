На Крещатике официально открыли фан-зону Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, открыло церемонию выступление барабанщиков Тайко-Драммерс, после этого от Бессарабской площади по Крещатику прошел президентский оркестр.

Церемония продолжилась шествием скульптуры Зозулица в сопровождении группы поддержки Red Foxes и футболистов команды школы из села Петропавловская Борщаговка, которые недавно завоевали третье место в розыгрыше Школьного кубка, посвященного Евро-2012.

Официально открыл фан-зону первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак. Он напомнил, что общая площадь фан-зоны составляет 51 тыс. кв м, на ее территории расположен один главный и шесть вспомогательных экранов для просмотра матчей Чемпионата.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Варшаве состоится матч-открытие Чемпионата Европы по футбола, который совместно принимают Польша и Украина. Евро-2012 будет продолжаться до конца июня, финальный матч турнира будет сыгран в Киеве 1 июля.