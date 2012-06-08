Как оценивают букмекеры шансы украинской сборной на Евро

В частности, букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на завершение выступления на турнире сборной Украины на стадии группового этапа в пропорции 1:1,54, а букмекерские конторы «Пари-матч» и «Фаворит» - 1:1,55, пишет Обком.

При этом фаворитами группы букмекеры считают сборные Франции и Англии, а вот шансы сборной Швеции оцениваются ниже украинских.

Ставки на выход Украины в 1/4 финала принимаются в пропорции 1:3,4 - 1:3,5 («Пари-матч» - 1:3,4, а «Марафон» и «Фаворит» - 1:3,5).

В свою очередь выход в полуфинал Украины букмекеры оценивают в 1:9 - 1:10, а в финал - 1:17 - 1:23.

В случае если Украина выиграет чемпионат, букмекеры готовы осуществить выплату, поставившим на такой результат, исходя из пропорции 1:41 - 1:45.

При этом главными фаворитами в борьбе за трофей букмекеры считают сборные Испании (1:3,6 - 1:3,8), Германии (1:4), Нидерландов (1:6,5 - 1:7) и Франции (1:9 - 1:11).

Наименьшие шансы, по мнению букмекеров, на выигрыш турнира у сборных Дании (1:81 - 1:101), Греции (1:67 - 1:101), Ирландии (1:81) и Чехии (1:51 - 1:75).