Расписание всех матчей Евро-2012

12:43, 08 июня 2012
Спорт
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Сегодня стартует финальная часть Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Сегодня стартует Евро

На полях Украины и Польши встретятся 16 сильнейших команд Старого Мира.

ГРУППА А

8 июня

Польша - Греция (Варшава)

Россия - Чехия (Вроцлав)

12 июня

Греция - Чехия (Вроцлав)

Польша - Россия (Варшава)

16 июня

Греция - Россия (Варшава)

Чехия - Польша (Вроцлав)

ГРУППА В

9 июня

Нидерланды - Дания (Харьков)

Германия - Португалия (Львов)

13 июня

Дания - Португалия (Львов)

Нидерланды - Германия (Харьков)

17 июня

Португалия - Нидерланды (Харьков)

Дания - Германия (Львов)

ГРУППА С

10 июня

Испания - Италия (Гданьск)

Ирландия - Хорватия (Познань)

14 июня

Италия - Хорватия (Познань)

Испания - Ирландия (Гданьск)

18 июня

Хорватия - Испания (Гданьск)

Италия - Ирландия (Познань)

ГРУППА D

11 июня

Франция - Англия (Донецк)

Украина - Швеция (Киев)

15 июня

Швеция - Англия (Киев)

Украина - Франция (Донецк)

19 июня

Швеция - Франция (Киев)

Англия - Украина (Донецк)

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

21 июня

Команда 1 ГРУППЫ A - Команда 2 ГРУППЫ B (Варшава)

22 июня

Команда 1 ГРУППЫ B - Команда 2 ГРУППЫ A (Гданьск)

23 июня

Команда 1 ГРУППЫ C - Команда 2 ГРУППЫ D (Донецк)

24 июня

Команда 1 ГРУППЫ D - Команда 2 ГРУППЫ C (Киев)

ПОЛУФИНАЛ

27 июня

Победитель четвертьфинала 1 - Победитель четвертьфинала 3 (Донецк)

28 июня

Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 4 (Варшава)

ФИНАЛ

1 июля

Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2 (Киев)

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