Расписание всех матчей Евро-2012
Сегодня стартует финальная часть Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.
На полях Украины и Польши встретятся 16 сильнейших команд Старого Мира.
ГРУППА А
8 июня
Польша - Греция (Варшава)
Россия - Чехия (Вроцлав)
12 июня
Греция - Чехия (Вроцлав)
Польша - Россия (Варшава)
16 июня
Греция - Россия (Варшава)
Чехия - Польша (Вроцлав)
ГРУППА В
9 июня
Нидерланды - Дания (Харьков)
Германия - Португалия (Львов)
13 июня
Дания - Португалия (Львов)
Нидерланды - Германия (Харьков)
17 июня
Португалия - Нидерланды (Харьков)
Дания - Германия (Львов)
ГРУППА С
10 июня
Испания - Италия (Гданьск)
Ирландия - Хорватия (Познань)
14 июня
Италия - Хорватия (Познань)
Испания - Ирландия (Гданьск)
18 июня
Хорватия - Испания (Гданьск)
Италия - Ирландия (Познань)
ГРУППА D
11 июня
Франция - Англия (Донецк)
Украина - Швеция (Киев)
15 июня
Швеция - Англия (Киев)
Украина - Франция (Донецк)
19 июня
Швеция - Франция (Киев)
Англия - Украина (Донецк)
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
21 июня
Команда 1 ГРУППЫ A - Команда 2 ГРУППЫ B (Варшава)
22 июня
Команда 1 ГРУППЫ B - Команда 2 ГРУППЫ A (Гданьск)
23 июня
Команда 1 ГРУППЫ C - Команда 2 ГРУППЫ D (Донецк)
24 июня
Команда 1 ГРУППЫ D - Команда 2 ГРУППЫ C (Киев)
ПОЛУФИНАЛ
27 июня
Победитель четвертьфинала 1 - Победитель четвертьфинала 3 (Донецк)
28 июня
Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 4 (Варшава)
ФИНАЛ
1 июля
Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2 (Киев)