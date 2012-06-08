Расписание всех матчей Евро-2012

Сегодня стартует финальная часть Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

На полях Украины и Польши встретятся 16 сильнейших команд Старого Мира. ГРУППА А 8 июня Польша - Греция (Варшава) Россия - Чехия (Вроцлав) 12 июня Греция - Чехия (Вроцлав) Польша - Россия (Варшава) 16 июня Греция - Россия (Варшава) Чехия - Польша (Вроцлав) ГРУППА В 9 июня Нидерланды - Дания (Харьков) Германия - Португалия (Львов) 13 июня Дания - Португалия (Львов) Нидерланды - Германия (Харьков) 17 июня Португалия - Нидерланды (Харьков) Дания - Германия (Львов) ГРУППА С 10 июня Испания - Италия (Гданьск) Ирландия - Хорватия (Познань) 14 июня Италия - Хорватия (Познань) Испания - Ирландия (Гданьск) 18 июня Хорватия - Испания (Гданьск) Италия - Ирландия (Познань) ГРУППА D 11 июня Франция - Англия (Донецк) Украина - Швеция (Киев) 15 июня Швеция - Англия (Киев) Украина - Франция (Донецк) 19 июня Швеция - Франция (Киев) Англия - Украина (Донецк) ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 21 июня Команда 1 ГРУППЫ A - Команда 2 ГРУППЫ B (Варшава) 22 июня Команда 1 ГРУППЫ B - Команда 2 ГРУППЫ A (Гданьск) 23 июня Команда 1 ГРУППЫ C - Команда 2 ГРУППЫ D (Донецк) 24 июня Команда 1 ГРУППЫ D - Команда 2 ГРУППЫ C (Киев) ПОЛУФИНАЛ 27 июня Победитель четвертьфинала 1 - Победитель четвертьфинала 3 (Донецк) 28 июня Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 4 (Варшава) ФИНАЛ 1 июля Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2 (Киев)

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