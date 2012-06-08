Шведам обещают обустроить кемпинг до конца дня

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы работы кемпинга - Camp Sweden и КП «Плесо» - договорились, что очередная инспекция в фан-кемпинге пройдет сегодня уже в час дня.

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В своем комментарии Посол Швеции сказал журналистам, что «не важно, что я считаю о кемпинге, а самое важное, что шведские болельщики считают, и что считают шведские организаторы».

«Мне приятно видеть, что за два дня, с того момента как я был здесь в первый раз, очень много было сделано. Но надо признать, что остается еще, что надо делать. Нам обещали, что это будет сделано в течение дня, сегодня. Речь идет прежде всего о водоснабжении, надо повысить давление в системе», - продолжил С.Гуллгрен.

Он высказал надежду, что в период матчей Евро-2012 в Киеве будет хорошая погода, на что рассчитывают шведские болельщики, которые планируют разместиться в кемпинге на Трухановом острове.

«Дальше все зависит от украинских и шведских болельщиков, они сосредоточатся на футболе и на налаживании контактов. Я не боюсь, что здесь будут шведские хулиганы. Их мало вообще. И я думаю, что в Киеве они вообще будут отсутствовать», - подчеркнул также посол.

Вместе с тем он считает, что украинская сторона проекта должна сейчас сосредоточится на завершении той работы, которую надо делать в палаточном городке на острове.

С.Гуллгрен также обратил внимание, что выбор жилья – это дело каждого в отдельности болельщика. «Мы (Посольство – УНИАН) не бюро путешествий. Но наша задача помогать нашим гражданам, когда им нужна помощь. Я надеюсь, что это не будет необходимо. Но при необходимости мы конечно же сделаем нашу работу», - сказал С.Гуллгрен, отвечая на вопрос представителей СМИ, будет ли посольство помогать болельщикам найти жилье в случае, если им не понравится кемпинг.

Шведские организаторы высказали надежду, что все обещания украинской стороны по поводу быстрого устранения недостатков в обустройстве кемпинга будут таки устранены. Если же так не случится, то будут обращаться к главе КГГА Александру Попову с просьбой помочь решить проблему. По их словам, два дня назад они уже звонили главе КГГА и это ускорило работы в кемпинге.

Заместитель генерального директора КП «Плесо» Денис Руднев отметил, что территория Труханового острова была рассчитана для отдыха 3 тыс человек, но так как приедет 5-6 тыс болельщиков, то пришлось обустраивать дополнительные душевые и туалеты. В связи с этим и существует сейчас проблема с давлением подачи воды, но ее решат установкой дополнительного накопительного бака для воды. «Это последний нюанс, который сегодня нужно доработать. Еще раз подчеркну, что это место никогда не имело такого функционального назначения, как одновременное проживание на этой территории более 3-4 тыс. человек. Тем не менее мы эту проблему сегодня решим и давление обеспечим»,- сказал Д.Руднев.

Сегодня также завершаться пуско-наладочные работы по подключению объектов кемпинга к электричеству. «Во всех центральных местах оно уже есть. Но мы увеличили количество электричества в рамках этого проекта в 10 раз. Если было на остров 150 киловат, то сейчас это полтора магевата. Проложена новая система электрообеспечения», - сообщил Д.Руднев.

Стоимость всех работ по обустройству кемпинга, по его информации, составляет приблизительно 7 млн. грн. Город вложил в этот проект около 5 млн грн и шведская сторона – 2,5 млн. грн.

Вместе с тем, стоимость проживания в кемпинге устанавливалась организаторами-шведами. Место в кемпинге за одну ночь составит от 16 до 20 евро в зависимости от его зоны (есть три зоны – золотая, серебряная, бронзовая).

Ожидается, что сегодня в течение дня в кемпинг приедет 500-600 шведских болельщиков.

Как сообщал УНИАН, в письме директора компании Nikes.com Никласа Халберга к начальнику коммунального предприятия "Плесо", как сообщила 6 июня "Українська правда. Київ”, отмечалось, что проект "Еврокемпинга" для болельщиков сборной Швеции на Трухановом острове может провалиться, если киевские власти не исправят недостатки.

Директор компании, которая заключила соглашение с КП "Плесо" на обустройство кемпинга на Трухановом острове, обеспокоен тем, что за два дня до поселения шведских фанов кемпинг совсем не готов. Замечания у него вызвали душевые, электричество, планировка территории и траншеи по всему острову.

Вчера в кемпинг прибыли первые около полсотни болельщиков из Швеции вместе с президентом организации шведских болельщиков Camp Sweden.

Справка УНИАН. По информации КП «Плесо», временный лагерь для болельщиков из Королевства Швеция рассчитан на 2 тыс. 929 палаток и 294 трейлеров.

Общая площадь территории городка составляет 22,62 га и рассчитана на 6 тыс. 446 жителей. Территория временного лагеря условно разделена на две части улицей Трухановской. Каждая часть зонируется в соответствии с требованиями заказчика – шведской стороной. В частности, в правой части расположена зона Gold на 382 палатки, зона Silver - на 605 палаток, зона парковки трейлеров - на 294 трейлера и зона пляжа площадью 1,44 га. В правой части предусмотрено 2 главных въезда, оборудованные пунктами охраны и 4 хозяйственных въезда. Также на территории кемпинга запроектированы проезды для пожарной и другой спецтехники.