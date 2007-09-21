Ахметову подарили стадион (фото)

Руководство футбольного клуба “Шахтер” преподнесло своему президенту Ринату Ахметову в честь день рождения оригинальный сувенир – макет нового строящегося стадиона, выполненный из осенних цветов и декоративной зелени. Сооружение получилось масштабным: примерно 2 метра в диаметре, высота – от 40 до 60 см (дело в том, что цветочная арена максимально точно передает очертания возводимого стадиона и его знаменитую асимметричную кровлю), сообщает официальный сайт ФК «Шахтер».

Более того, макет снабжен натуральным газоном, на котором расставлены фигурки футболистов. Одна из команд – в узнаваемых оранжевых футболках. Как полагается, вокруг поля расставлены рекламные щиты с названиями фирм-спонсоров «Шахтера». Имеются даже осветительные приборы, которые придают цветочной композиции совершенно фантастический вид.

Ринат Ахметов с интересом изучил подарок, поблагодарил всех за проявленную выдумку и искренние чувства. А главное, за то, что команда клубных специалистов ведет «Шахтер» к европейским футбольным вершинам.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»