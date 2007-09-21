Суркиса поздравил Платини
16:30, 21 сентября 2007Спорт
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Конгресс федерации состоялся 14 сентября
Президент Европейской федерации футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель ПЛАТИНИ поздравил члена исполнительного комитета УЕФА, президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА с переизбранием на пост руководителя ФФУ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.
«Ваше переизбрание говорит о том, что украинская футбольная семья разделяет Ваше видение и выбранное Вами направление работы федерации. Кроме того, Ваше избрание на период 2007 – 2012 гг. гарантирует стабильность ЕВРО 2012", - говорится в поздравлении.
Как сообщалось, Г.СУРКИС был третий раз подряд переизбран президентом ФФУ 14 сентября на внеочередном отчетно-выборном конгрессе федерации.
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