Иностранные фаны в восторге от Киева и цен на пиво

Вчера по Крещатику гуляли шведы, чья сборная будет играть в Киеве, англичане, корейцы, французы, пишет «Сегодня». Иностранные болельщики рассказали о своих первых впечатлениях о Киеве.

Что бросается в глаза — все ходят с открытыми ртами и слегка потерявшиеся. Группа корейцев с недоумением разглядывала купол над ВИП-зоной возле Майдана. «Издалека мы подумали, что это воздушный шар, а теперь поняли, что тут можно поесть и выпить за деньги. Мы в Киеве два дня. Ищем, кто бы рассказал, что здесь строится. Пока ничего не ясно. Вот что это за будки?» — показывает пальцем на туалеты для фанов кореец Ян Йонг Ир. Им объяснили. «Хоть бы указатели повесили. А то мы уже спорить собирались», — смеются корейцы. В мэрии нам пообещали, что сегодня утром все указатели будут на месте.

Дальше по Крещатику встретилась группа фанов из Англии. «Мы поедем в Донецк поддержать нашу сборную. А пока решили посмотреть ваш прекрасный город. Правда, на ваших указателях мы многое не понимаем. Например, что значат слова: «Подол» или «площадь Славы», — говорит англичанин Дэн Карник. — Что в этих местах, нам сложно понять». Оказалось, что британцам непонятна была транскрипция наших слов, написанная латиницей, хотя количество указателей они считают достаточным. Но после объяснений они все поняли. Зато их очень впечатлила арка Дружбы народов и «Родина-мать», которую они приняли за статую Свободы. «Мы ее еще из самолета увидели и подумали, что нас в Нью-Йорк доставили по ошибке», — улыбаются англичане.

А вот от пива они в восторге. «О! Украинское пиво очень вкусное и дешевое! Я подсчитал, что для того, чтобы мне напиться, нужно всего 10 евро в день!» — говорит Дэн. Напомним, пиво в фан-зоне от 15 до 20 грн за 0,5 литра. Хряк-вещун, который будет предсказывать результаты матча, иностранцев просто поразил: «Я такой большой свиньи никогда не видел. А как она будет результаты угадывать? Она ж все время спит. Как будить будете?» — недоумевает француз Арман. Ему объяснили, что хряк будет выбирать из двух тарелок с флагом страны-участницы матча.

Те, кто успел хоть издалека посмотреть на наши достопримечательности, не скрывают своего восторга. «Мне так понравились ваш Андреевский спуск и скверик возле него со скульптурами (видимо, сквер с котами на Пейзажке. — Авт.), — говорит француз Жан. — Мы с друзьями там сделали уже штук 100 фотографий. Еще у вас очень вкусные сладости — нам посоветовали купить «Киевский» торт и шоколадные конфеты — просто объедение». «А нас запугали, что у вас здесь обманы на каждом шагу, что нужно держаться ото всех подальше, чтобы ничего не украли или не обманули, но я столкнулся только с приветливыми и очень общительными людьми. Все подскажут, объяснят, проводят. А еще хорошо, что у вас станции в метро на английском объявляют, у нас такого нет», — говорит немец Клаус.

Шведы были просто потрясены количеством дорогих авто на улицах Киева. «Киев очень впечатлил, но не только необычной для нас архитектурой. Нам говорили, что ваша страна бедная, а у вас дорогих машин столько, что создается впечатление, что где-то тут скрыты заводы «БМВ» и «Мерседеса». А на машинах не хватает разве что инкрустации какими-то дорогими камнями», — смеется швед Вильям Паттерсон. Он говорит, что еще на въезде назвал Киев городом контрастов. «Иностранные магазины и кафе, ТРЦ, бизнес-центры смешались с какими-то желтыми автобусами и старыми заброшенными строениями. Очень хорошо, что везде можно взять карту города, поэтому у нас проблем не возникает. Мне кажется, что мы уже выучили все ваши улицы», — говорит Вильям. А вот отелем он недоволен: «Мы поселились в двухместном номере какой-то не очень хорошей гостиницы, причем за почти 200 евро. Правда, наши рассказывают, что у них за те же деньги прекрасные условия. Видно, нам не повезло».