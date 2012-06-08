В Украине ожидают до 800 тысяч иностранных болельщиков Евро

Он, к слову, будет самым многочисленным среди всех участников чемпионата Европы, пишет Украина-2012.

Посольство Украины в Швеции подтверждает приезд 30 тысяч поклонников «Тре крунур». Такое количество болельщиков может быть непосредственно на матче 11 июня. В целом же, по прогнозам, столицу Украины могут наводнить 40 тысяч шведов.

Среди других стран-участниц Евро, большая группа поддержки будет у немцев – около 30 тысяч. Кроме того, в Украину на матчи приедут около 40 тысяч россиян, которым не достались билеты на игры их сборной в Польше.

В целом же, по словам директора Местного организационного комитета Маркияна Лубкивского, Украина рассчитывает на приезд 800 тысяч иностранных болельщиков. «Мы ожидаем 400 000 гостей с билетами, и столько же без них, которые приедут поддержать свои команды в фан-зонах», - сообщил Маркиян Лубкивский.