Янукович поехал в Варшаву открывать Евро

08:57, 08 июня 2012
Спорт
2877

Президент Украины Виктор Янукович сегодня совершает рабочий визит в Польшу, где совместно с польским коллегой Брониславом Коморовским объявит о начале Евро.

У Коморовского и Януковича есть общая приятная миссия

Сегодня в Варшаве официально откроется чемпионат Европы по футболу, который совместно проводят Польша и Украина. В матче открытия турнира встретятся команды Польши и Греции. Позже во Вроцлаве сыграют россияне и чехи, пишет Радио Свобода.

Первые поединки в Украине запланированы на субботу. В Харькове состоится матч Нидерланды - Дания, во Львове - Германия - Португалия.

Сборная Украины стартует на Евро-2012 в понедельник. В Киеве подопечные Олега Блохина встретятся с командой Швеции.

Президент Украины Виктор Янукович сегодня совершает рабочий визит в Польшу. Совместно с польским коллегой Брониславом Коморовским он объявит о начале соревнования 16 лучших европейских футбольных сборных.

В четверг Янукович в телеобращении призвал украинцев во время Евро-2012 проявить гостеприимство, поскольку «от того, как гости запомнят Украину и украинцев, будет зависеть отношение к нам во всем мире».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter