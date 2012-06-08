В церквях Львова на время Евро-2012 Литургии будут служить священники-полиглоты

Об этом сообщили УНИАН в Медиа-центре „Львів 2012”.

Как отмечается в сообщении, чтобы туристы и болельщики Львова имели возможность ознакомиться с восточным католическим обрядом, который традиционен для украинской церкви, в храмах Львова во время Евро-2012 будут проходить Святые Литургии на английском, немецком и португальском языках. Это храмы Петра и Павла, Преображения Господнего и Пресвятой Евхаристии. Здесь священники также будут принимать исповедь на родном для гостя города языке. Литургия будет длиться около часа.

«Мы определили три храма, где наши священники, владеющие теми иностранными языками, будут служить Службы. Будет существовать график, согласно которому будут проходить Службы. Это мы сделали умышленно, ведь так кроме красоты нашего обряда гостьи Львова смогут увидеть красоту церквей. Богослужения будут проходить ежедневно, кроме воскресенья, в 10.00 с 5 по 23 июня. Были избраны храмы, расположенные в центральной части города. Это - величественные давние храмы, привлекающие своей архитектурой, своим богатым наполнением», - рассказал УНИАН координатор-организатор Богослужений на иностранных языках в храмах Львова отец Иннокентий Волошин.