Сегодня стартует Евро-2012

Нынешний Чемпионат Европы по футболу, считающийся самым престижным в Европе футбольным соревнованием на уровне национальных сборных и третьим в мире - после летних Олимпийских игр и ЧМ по футболу, - станет 14-м по счету.



Первый Чемпионат Европы состоялся в 1960 году и с тех пор проводится каждые четыре года. По результатам отборочных соревнований в финальную часть выходят 16 лучших европейских сборных (вместе со сборной страны или стран - организаторов турнира). С 2016 года в финальном турнире чемпионата Европы по футболу примут участие 24 команды.



Украина и Польша завоевали право проведения нынешнего чемпионата в апреле 2007 года. Согласно официальной информации, на подготовку к турниру Украина и Польша потратили больше, чем все предыдущие страны-организаторы, что связано с худшей готовностью инфраструктуры городов-хозяев и стран в целом.



По оценкам экспертов, в течение пяти лет до проведения Евро-2012 польские города успешно выполняли план подготовки к чемпионату. А Украина из-за политических и экономических проблем была на грани лишения права принимать матчи этого турнира, в частности УЕФА рассматривала варианты либо полного отказа от проведения игр в украинских городах, либо сокращения украинских городов-хозяев с четырех до двух.



Только в октябре 2010 года на заседании исполкома УЕФА окончательно решил, что Евро-2012 пройдет в 4 польских и 4 украинских городах. В Украине матчи пройдут в Киеве, Львове, Харькове и Донецке, в Польше - в Варшаве, Познани, Гданьске и Вроцлаве. Матч-открытие турнира состоится сегодня, 8 июня, в Варшаве. А финал чемпионата будет сыгран 1 июля в Киеве.



2 декабря 2011 в Киеве состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2012.



По его результатам:



- в группу A вошли сборные Польши, Греции, России и Чехии; матчи в Варшаве и Вроцлаве;



- в группу В - Нидерланды, Дания, Германия, Португалия; матчи во Львове и Харькове;



- в группу С - Испания, Италия, Ирландия, Хорватия; матчи в Гданьске и Познани;



- в группу D - Украина, Швеция, Франция, Англия; матчи в Донецке и Киеве.



Украина рассматривает проведение Евро-2012 как важный имиджевый проект, реализация которого позволит приблизить страну к Европе. Однако на пути этому стали политические процессы внутри страны, в частности возбуждения уголовных дел против лидеров оппозиции накануне парламентских выборов. Многие европейские политики осудили приговоры для экс-премьера Юлии Тимошенко, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и других и назвали их политически мотивированными. Некоторые европейские политические лидеры из-за этого заявили, что будут бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине в знак протеста против отношения украинских властей к оппозиции. В частности, о намерениях не посещать матчи Евро-2012, которые пройдут в Украине, сообщили президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, представители правительства Австрии, правительства Швеции, Германии, Франции, Бельгии и Голландии.