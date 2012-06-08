Украинские болельщики поедут в Польшу в сопровождении милиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

По словам министра, «часть из них выедет и будет находиться в Польше, а часть будет выезжать с болельщиками».

"Милиция сделает все, чтобы не омрачить атмосферу праздника на Евро-2012, - сказал министр. - В целом задача очень простая: чтобы состоялся праздник, чтобы никто не испортил этот праздник.

Министр также заверил, что милиция сделает все, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность украинцев и гостей страны во время проведения Евро-2012.