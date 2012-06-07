В Донецк из Крыма прибыл полк Внутренних войск

Об этом УНИАН сообщили в Группе по связям с общественностью и СМИ Управления Восточного территориального командования Внутренних войск МВД Украины.

В Донецк прибыли военнослужащие полка специального назначения Внутренних войск «Тигр», который дислоцируется в пгт Краснокаменка.

Более 300 военнослужащих в течение 20 дней, с 8 по 28 июня, будут оказывать помощь органам внутренних дел и Донецкому специальному моторизованному полку милиции Внутренних войск по охране общественного порядка на улицах Донецка.

Также прибывший полк будет обеспечивать безопасность посетителей официальной фан-зоны во время проведения в Донецке матчей Евро-2012.

Базироваться спецназовцы будут на территории Донецкого специального милицейского полка Внутренних войск.