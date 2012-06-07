Завтра на Трухановом острове поселятся шведские фанаты

Завершаются последние приготовления к приему иностранных гостей. Первых обитателей фан-кемпинга будут встречать посол Королевства Швеция Стефан Гуллгрен и президент организации шведских болельщиков Camp Sweden.

По информации КП «Плесо», временный лагерь для болельщиков из Королевства Швеция рассчитан на 2 тыс. 929 палаток и 294 трейлеров.

Общая площадь территории городка составляет 22,62 га и рассчитана на 6 тыс. 446 жителей. Территория временного лагеря условно разделена на две части улицей Трухановской. Каждая часть зонируется в соответствии с требованиями заказчика – шведской стороной. В частности, в правой части расположена зона Gold на 382 палатки, зона Silver - на 605 палаток, зона парковки трейлеров - на 294 трейлера и зона пляжа площадью 1,44 га. В правой части предусмотрено 2 главных въезда, оборудованные пунктами охраны и 4 хозяйственных въезда. Также на территории кемпинга запроектированы проезды для пожарной и другой спецтехники.

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Как сообщал УНИАН, в письме директора компании Nikes.com Никласа Халберга к начальнику коммунального предприятия "Плесо", как сообщила вчера "Українська правда. Київ”, отмечалось, что проект "Еврокемпинга" для болельщиков сборной Швеции на Труханове острове может провалиться, если киевские власти не исправят недостатки.

Директор компании, которая заключила соглашение с КП "Плесо" на обустройство кемпинга на Трухановом острове, обеспокоен тем, что за два дня до поселения шведских фанов кемпинг совсем не готов.

Замечания у него вызвали душевые, электрика, планировка территории и траншеи по всему острову.