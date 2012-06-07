Блохин: Тема отравления закрыта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Прошло уже двое суток, ребята в нормальном состоянии, тема отравления закрыта», - сказал О.Блохин, отвечая на вопросы журналистов о последствиях отравления 10 игроков сборной во время тренировочного сбора в Австрии несколько дней назад.

Также О.Блохин отметил, что в лагере сборной нет ни одного травмированного игрока.

«23 человека на данный момент готовы к игре со Швецией», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как игроки отреагировали на оглашенные президентом Федерации футболу Украины Григорием Суркисом суммы премиальных, О.Блохин сказал, что «прошла мимо информация». По его словам, надо сначала сыграть, а потом думать о премиальных.

«Я думаю, игроки сейчас больше думают о Евро, чем о премиальных», - добавил главный тренер сборной.

Как сообщал УНИАН, 6 июня О.Блохин заявил, что десять игроков национальной сборной Украины по футболу отравились.

По информации Football.ua, среди тех, кто отравился, такие ключевые личности как Тарас Михалик, Андрей Воронин, Андрей Ярмоленко, а также один из лидеров команды Анатолий Тимощук.

Также 6 июня Г.Суркис сообщил, что национальная сборная Украины по футболу в случае победы на домашнем Евро-2012 получит как премиальные 12 млн евро.

«По сравнению с премиальными других сборных, принимающих участие в чемпионате Европы, у нас финансовый стимул лучше. За победу в каждом матче на групповом этапе команда получит 500 тысяч, за ничью - 250 тысяч. За выход из группы национальная команда получит 2 миллиона евро. Столько же - за выход в полуфинал. За выход в финал – 3 миллиона, за победу в нем - 4,5 миллиона евро», – сказал он.