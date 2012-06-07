Вход в харьковскую фан-зону Евро в нематчевые дни будет стоить 50 грн

Вход в официальную фан-зону Евро-2012 в Харькове в нематчевые дни будет стоить около 50 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщил официальный куратор харьковской и киевской фан-зон Вилен Матвеев.

По его словам, всего во время чемпионата будет 5 нематчевых дней, в которые на территории харьковской фан-зоны будут проходить «хорошие концерты высокого уровня».

В.Матвеев отметил, что в нематчевые дни некоторые концерты на территории фан-зоны будут бесплатными.

«Мы не уверены, что все 5 дней будут платными. Скорее всего, один-два дня мы сделаем бесплатные концерты, в другое время, я думаю, билет будет стоить 50 грн на хороший концерт», - сказал В.Матвеев.

По его словам, во все дни работы харьковской фан-зоны места в ВИП-секторе будут платными. Стоимость места в ВИП-секторе будет составлять от 400 до 1000 грн в зависимости от статуса матча. После трансляций ВИП-сектор будет работать как дискотека.

По словам куратора, в Харькове во время Евро-2012 на сцене официальной фан-зоны выступят украинская группа «Бумбокс», участник группы Black Eyed Peas Джейм Гомес (Taboo), нидерландский диджей Armin van Buuren. Кроме этого, продолжаются переговоры с британским диджеем Fatboy Slim.

В.Матвеев подчеркнул, что в матчевые дни вход в фан-зону будет бесплатным.