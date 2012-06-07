Елисеев: Отказ еврокомиссаров посетить матчи Евро в Украине “их личное мнение”

Об этом говорится в его комментарии, текст которого передан агентству УНИАН.

“В связи с тем, что продолжается обсуждение вопроса посещения членами Европейской комиссии матчей Евро-2012 в Украине и Польше, хотел бы подчеркнуть, что государства-члены ЕС отклонили идею бойкота Евро-2012”, - отмечает К.Елисеев.

“Поэтому заявления о якобы отказе комиссаров ЕС посещать матчи Евро-2012 являются ничем иным как их личным мнением, а не официальной позицией ЕС”, - добавил посол.

По его информации, большинство еврокомиссаров не выражали желания посетить Евро-2012 еще на этапе подготовки чемпионата.

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Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен подтвердила, что ни президент, ни члены Еврокомиссии не намерены посещать матчи Евро-2012 в Украине.

Она также сообщила, что на церемонию открытия финальной части Чемпионата Европы по футболу в Польше 8 июня планирует прибыть комиссар ЕС по вопросам финансовых программ и бюджета Януш Левандовски, а комиссар Андрулла Вассилиу, ответственная за вопросы спорта, также планирует посетить один из матчей в Польше.

В мае в Еврокомиссии заявили, что в нынешних внутриполитических условиях не считают возможным посещать матчи Евро-2012 в Украине. Это заявление было вызвано делами в отношении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и ряда бывших членов правительства, а также условиями их содержания в заключении.