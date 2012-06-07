Тренер сборной Швеции считает украинцев фаворитами в очном противостоянии

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает Информационный центр Украина 2012.

Э.Хамрен напомнил, что в последнее время Украина и Швеция дважды играли между собой. “Тогда нам не хватало Ибрагимовича и Мельберга, но все равно провели очень хорошие матчи”, – сказал тренер.

“В понедельник, правда, игра будет совсем другого напряжения. За украинцев будет болеть весь стадион. Считаю их фаворитами встречи. Будем играть, безусловно, на победу, но статистика показывает, что хозяева редко уступают в стартовых поединках”, – сказал Э.Хамрен.

Говоря о стартовом составе своей команды, он отметил, что в целом определился с ним, но остается несколько позиций, которые у него вызывают сомнения.

“До матча три дня, мы узнаем, кто в каком состоянии подойдет к игре, и в понедельник утром я назову состав”, – сказал Э.Хамрен.

Как известно, матч между сборными Украины и Швеции, который станет первым для них на Евро-2012, состоится 11 июня в Киеве.