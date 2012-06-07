На украинско-польской границе - нашествие футбольных болельщиков

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня ночью к автомобильному пункту пропуска „Краковец-Корчова” наблюдалась очередь из легковых автомобилей, которая растянулась более чем на два километра.

В очереди было большое количество автомобилей, украшенных флажками разных стран и символикой Евро-2012. Очередь двигалась очень быстро, благодаря совместному контролю на польской стороне украинско-польской границы в рамках Евро-2012.

Благодаря совместному контролю время пропускных операций на границе сократилось в 2,5 раза. Общее время таможенного и пограничного оформления одного гражданина и автомобиля не превышало двух минут, тогда как, по словам работников пункта пропуска „Краковец-Корчова”, раньше на это уходило больше времени.

В автомобильной очереди болельщики из разных стран оживленно общались между собой, не возникало никаких конфликтных ситуаций. Водители и пассажиры транспортных средств были довольны быстрой процедурой оформления, а большое количество транспортных средств на границе объясняли огромным наплывом желающих транзитом через Львовскую область попасть в украинские города, которые будут принимать Евро-2012.

Перед пунктами пропуска как с украинской, так и с польской стороны границы установлены информационные стенды, на которых указаны полосы движения, в частности специальная полоса для болельщиков. Также есть информация о таможенных правилах – о количестве товаров, которые можно ввозить, и перечне товаров, запрещенных для ввоза.

Как сообщил в комментарии УНИАН начальник Львовской таможни Сергей Попазогло, с 8.00 5 июня в международных пунктах пропуска автомобильного сообщения, расположенных на участке границы в пределах Львовской области, – «Рава-Русская – Гребенное», «Краковец – Корчова», «Шегини – Медика», а также «Угринов - Долгобычев», украинские и польские пограничные и таможенные службы начали осуществлять контроль в режиме «Евро-2012». Он проходит на базе существующей инфраструктуры пунктов пропуска (на территории Республики Польша) на всех полосах движения для легковых автомобилей в обоих направлениях (въезд/выезд) непрерывно в одном месте.

„Первые дни показали, что такой способ контроля полностью оправдывает себя, поскольку значительно сократилось время оформления путешествующих и упрощены таможенные и пограничные формальности. Важно то, что уже есть первые отзывы тех, кто пересек границу, - исключительно положительные”, - отметил С.Попазогло.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в рамках договоренности между Кабинетом министров Украины и правительством Польши на границе с Польшей началось совместное оформление лиц и транспортных средств контролирующими органами Украины и Польши.

Совместный контроль во время проведения Евро-2012 осуществляется на территории Польши.

Он действует в 7 автомобильных и одном железнодорожном пунктах пропуска. В автомобильных пунктах пропуска контроль осуществляется по принципу одной остановки и созданы еврокоридоры.