Эксперт говорит, что во Львове будет играть «группа смерти»

Как сообщили УНИАН в медиа-центре «Львов 2012», об этом заявил известный футбольный комментатор Виктор Вацко.

В.Вацко напомнил, что 9 июня на стадионе «Арена Львов» состоится матч между сборными Германии и Португалии, который он будет комментировать.

По его словам „этот матч – это невероятно сильная группа”.

«Германия и Голландия будут одними из фаворитов всего чемпионата. Сборная Германии играет в очень красивый, современный футбол. То же касается и сборной Португалии, да и Криштиану Роналду - в прекрасной форме, на сегодняшний день он один из лучших бомбардиров европейского футбола. Не стоит забывать и о Дании, которая в отборочном туре обыграла Португалию», - отметил В.Вацко.

Также он подчеркнул, что „группу „В” сразу же назвали «группой смерти», ведь здесь все команды будут вести ожесточенную борьбу за европейское первенство.

«Украинские города получат прекрасный, интригующий футбол, к нам приедут звезды топ-класса. Во Львове будет играть невероятно сильная группа, и все матчи будут чрезвычайно захватывающими и интересными», - убежден В.Вацко.

Как сообщал УНИАН, во Львове состоятся матчи группы "B" Евро-2012: 9 июня, 21.45. 1-й тур группа "B": Германия – Португалия; 13 июня, 19.00. 2-й тур группа "B": Дания – Португалия; 17 июня, 21.45. 3-й тур группа "B": Дания – Германия.