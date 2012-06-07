Завтра во Львове караваями будут встречать сборные Германии и Португалии

Как сообщили УНИАН в медиа-центре „Львов 2012”, их будут встречать девушки в национальной одежде, которая расшита белыми и голубыми нитками и воспроизводит галицкие мотивы. Девушки подарят командам караваи, как принято по давней галицкой традиции.

Как сообщили в администрации аэропорта «Львов» имени Данилы Галицкого, первая команда – из Германии – прилетит чартером в 12.30. Сборная Португалии прибудет чуть позже.