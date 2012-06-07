Завтра во Львове караваями будут встречать сборные Германии и Португалии
17:11, 07 июня 2012Спорт
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8 июня во Львов прибудут футбольные сборные Германии и Португалии.
Футболистов встретят "традиционно"
Как сообщили УНИАН в медиа-центре „Львов 2012”, их будут встречать девушки в национальной одежде, которая расшита белыми и голубыми нитками и воспроизводит галицкие мотивы. Девушки подарят командам караваи, как принято по давней галицкой традиции.
Как сообщили в администрации аэропорта «Львов» имени Данилы Галицкого, первая команда – из Германии – прилетит чартером в 12.30. Сборная Португалии прибудет чуть позже.
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