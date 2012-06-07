В Украину собираются почти полторы тысячи футбольных хулиганов

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

«Около 1400 активных футбольных хулиганов, которые выразили намерение приехать в Украину, в частности, в Киев, пока не приехали», - говорится в сообщении.

Как отметили в милиции, власти тех стран, из которых болельщики будут выезжать, могут их просто не выпустить, руководствуясь внутренним законодательством.

Что касается киевских футбольных болельщиков, то на протяжении определенного времени сотрудники правоохранительных органов общаются с ними, ведут профилактическую работу. Болельщиков-киевлян, тех, кто потенциально может быть агрессивен, насчитывается около 200, подчеркнули в милиции.

На вопрос, допускают ли в столичной милиции возможность столкновений, в ОСО ответили: "Гипотетически такая вероятность есть, но непосредственно информации о готовящихся беспорядках у нас нет".

Киевская милиция в рамках подготовки к Евро-2012 тесно сотрудничает с коллегами из Германии, Чехии, Великобритании и других стран.

«Информации о количестве прибывших в Киев болельщиков-иностранцев нет. Никаких чрезвычайных происшествий в столице Украины с гостями Евро-2012 не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Массовое прибытие гостей чемпионата ожидается ближе к понедельнику, 11 июня.