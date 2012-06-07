В Еврокомиссии подтвердили, что на Евро в Украину не поедут

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен.

“Ни Президент, ни комиссары не планируют посещать никаких матчей в Украине”, - сказала она.

Вместе с тем, Пиа Аренкильде Хансен отметила, что на церемонию открытия финальной части Чемпионата Европы по футболу в Польше 8 июня планирует прибыть комиссар ЕС по вопросам финансовых программ и бюджета Януш Левандовски.

“Комиссар Андрулла Вассилиу (ответственная за вопросы спорта – УНИАН) также посетит один из матчей. Я не могу пока сказать, какой именно”, - отметила спикер Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, в мае в Еврокомиссии заявили, что в нынешних внутриполитических условиях не считают возможным посещать матчи Евро-2012 в Украине. Это заявление было вызвано делами в отношении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и ряда бывших членов правительства, а также условиями их содержания в заключении.