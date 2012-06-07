Янукович рискнет пригласить Меркель на финал Евро-2012 в Киев
13:19, 07 июня 2012Спорт
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Президент Украины Виктор Янукович хочет пригласить Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель на финал Евро-2012 в Киев.
| Янукович до сих пор не пригласил Меркель в Киев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов после выступления главы Восточного комитета немецкой экономики Экхарда Кордеса.
«Госпожу Меркель надо пригласить на финальную часть», - сказал В.Янукович.
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