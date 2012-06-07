Янукович рискнет пригласить Меркель на финал Евро-2012 в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов после выступления главы Восточного комитета немецкой экономики Экхарда Кордеса.

«Госпожу Меркель надо пригласить на финальную часть», - сказал В.Янукович.