Янукович рискнет пригласить Меркель на финал Евро-2012 в Киев

13:19, 07 июня 2012
Спорт
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Президент Украины Виктор Янукович хочет пригласить Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель на финал Евро-2012 в Киев.  

Меркель, Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов после выступления главы Восточного комитета немецкой экономики Экхарда Кордеса.

 «Госпожу Меркель надо пригласить на финальную часть», - сказал В.Янукович.

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