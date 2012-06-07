Киев подготовил для болельщиков Евро 3800 больничных коек

Оказание неотложной медицинской помощи болельщикам Чемпионата Европы 2012 года по футболу во время проведения турнира будет осуществляться Александровской клинической больницей Киева, а также другими специализированными медицинскими учреждениями города. В частности, Киевской городской клинической больницей № 12, Киевской городской клинической больницей № 17, Главным военно-медицинским клиническим ордена Красной Звезды центром «Главный военный клинический госпиталь», Клинической больницей «Феофания», клиникой «Борис» и 15 резервными больницами города (специализированные и второй очереди). Как сообщает пресс-служба, общее количество коек составляет почти 3800 единиц.

Как сообщают в Главном управлении здравоохранения КГГА, эти учреждения готовы принять пациентов и оказывать им необходимую медицинскую помощь.

Экстренная медицинская помощь гостям, участникам и болельщикам Чемпионата, которые будут находиться в Киеве, в том числе в официальной фан-зоне, на стадионе НСК «Олимпийский» и на территории, прилегающей к стадиону, будет предоставляться бригадами скорой медицинской помощи. Служба крови города представлена ​​Киевским городским центром крови (ул. М. Берлинского, 12) и 15 отделениями трансфузиологии в лечебно-профилактических учреждениях города, главной задачей которой является экстренное обеспечение больных компонентами и препаратами донорской крови.

Стоматологическая помощь будет предоставляться структурными подразделениями КП «Киевская городская стоматологическая поликлиника», расположенной на ул. Н. Пимоненко, 10-А.

Одновременно, как сообщают в профильном управлении, в Александровской клинической больнице продолжается поэтапная реконструкция помещений, которая не связана с планом подготовки учреждения к работе во время Чемпионата. Эти работы не повлияют на предоставление квалифицированной медицинской помощи болельщикам. Так, уже завершена реконструкция инфекционного корпуса. Проводятся работы по капремонту Кардиологического корпуса больницы. На очереди - работы по реконструкции блока вспомогательных сооружений (в том числе пищеблока). Указанные ремонтные и строительные работы осуществляются в соответствии с запланированным графиком реконструкции с соблюдением требований и правил техники безопасности, никоим образом не мешает оказанию медицинской помощи пациентам больницы.

К открытию же Чемпионата завершат асфальтирование подъездных путей к корпусам больницы, а на ее территории установят информационные таблички и указатели.

Во всех лечебно-профилактических учреждениях, вовлеченных в медицинское обеспечение Чемпионата достаточно профессионального медицинского персонала, соответствующего оборудования и организационного опыта для оказания своевременной медицинской помощи в том числе иностранным гостям столицы.

Помимо прочего в больницах, которые будут предоставлять медпомощь болельщикам, заключены соглашения и отработан алгоритм работы со страховыми компаниями, установлены банкоматы, платежные терминалы и проведен беспроводной доступ к Интернету на основе технологии Wi-Fi.