Янукович доволен имиджем Украины перед Евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.

«Подготовка к Евро, мягко говоря, была не очень простой», - заметил Президент.

Он выразил удовлетворение, что, несмотря на трудности, Украине удалось преодолеть отставание от графиков выполнения работ и своевременно построить всю необходимую инфраструктуру, включая стадионы и аэропорты.

«Эта инфраструктура будет создавать возможности для дальнейшего развития страны и будет служить следующим поколениям», - сказал Президент.

По его убеждению, не менее важным является то, что Украина работала на свой имидж, продемонстрировав способность выполнять сложные задачи.