Янукович доволен имиджем Украины перед Евро
12:40, 07 июня 2012Спорт
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Президент Украины Виктор Янукович считает, что опыт, который Украина получила во время подготовки к финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу, будет иметь огромное значение для дальнейшего развития страны.
|Янукович говорит, что подготовка к Евро была непростой
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.
«Подготовка к Евро, мягко говоря, была не очень простой», - заметил Президент.
Он выразил удовлетворение, что, несмотря на трудности, Украине удалось преодолеть отставание от графиков выполнения работ и своевременно построить всю необходимую инфраструктуру, включая стадионы и аэропорты.
«Эта инфраструктура будет создавать возможности для дальнейшего развития страны и будет служить следующим поколениям», - сказал Президент.
По его убеждению, не менее важным является то, что Украина работала на свой имидж, продемонстрировав способность выполнять сложные задачи.
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